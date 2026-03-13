Touba : lancement des travaux de rénovation de la Grande Mosquée

Les travaux de rénovation de la Grande Mosquée de Touba ont officiellement démarré jeudi, avec la pose de la première pierre par le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké.

La cérémonie s’est tenue en début d’après-midi sur l’esplanade de l’édifice, en présence de plusieurs autorités, dont des membres du gouvernement et des responsables religieux.

Dans son intervention, le guide religieux a exprimé sa reconnaissance envers Dieu, tout en rendant hommage à Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, fondateur de la confrérie mouride. Il a appelé les fidèles à poursuivre les efforts dans la voie tracée par ce dernier et à s’investir davantage dans la préservation de son héritage.

Ce projet s’inscrit, selon lui, dans la continuité de sa mission à la tête de la communauté, visant à valoriser et perpétuer les enseignements du fondateur.

Les travaux ont été confiés à l’entreprise Eiffage Sénégal, à la suite d’un appel d’offres. Ils seront réalisés en deux étapes principales : une phase de reconstruction et une phase d’extension.

La première étape prévoit notamment le relèvement du toit ainsi que la reconstruction des deux minarets avant, dont la hauteur passera de 23 à 40 mètres. Une extension est également prévue entre les minarets arrière, avec un bâtiment comprenant un sous-sol et un rez-de-chaussée dédiés aux prières.

Le sous-sol sera aménagé pour accueillir des invités, selon les précisions apportées par les responsables techniques du projet.

Les travaux, dont la durée est estimée à quatorze mois, ont déjà débuté avec le déploiement des équipements nécessaires sur le site.