Santé : le gouvernement accélère des projets stratégiques de 310 milliards FCFA

Dans le cadre du suivi de l’action gouvernementale, le Premier ministre a présenté l’état d’avancement de plusieurs projets prioritaires liés à la santé et à la souveraineté pharmaceutique.

Quatre initiatives majeures, représentant un investissement total estimé à 310 milliards de francs CFA, font l’objet d’une attention particulière. Parmi elles, l’hôpital Seydi El Hadji Malick Sy de Tivaouane affiche un taux de réalisation de 95 %, tandis que les travaux de reconstruction de l’hôpital Aristide Le Dantec sont exécutés à hauteur de 60 %.

S’agissant des projets portés par l’Institut Pasteur de Dakar dans le domaine pharmaceutique, AFRICAMARIL atteint un niveau d’avancement de 80 %, alors que le projet MADIBA est réalisé à 48 %.

Au regard de ces niveaux d’exécution, le chef du gouvernement a invité les ministères concernés à renforcer les actions nécessaires afin d’accélérer l’achèvement de ces infrastructures considérées comme essentielles pour le système de santé du pays.