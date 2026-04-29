Dialogue politique : le ministère de l’Intérieur annonce un cadre permanent de concertation

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique a tenu, jeudi 30 avril 2026, une rencontre avec des partis politiques légalement reconnus, dans le cadre d’un premier échange axé sur le processus électoral et le dialogue politique.

La réunion a également vu la participation du président de la Commission électorale nationale autonome (CENA) ainsi que du Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA). Les discussions ont porté sur plusieurs aspects liés à l’organisation et au suivi des élections au Sénégal.

À l’issue de cette rencontre, le ministre a exprimé sa satisfaction quant à la qualité des échanges et a annoncé la création prochaine d’un cadre permanent de concertation avec les acteurs politiques. Cette initiative vise à renforcer le dialogue et à mieux prendre en compte les enjeux liés à la vie démocratique.

Il a indiqué que cette démarche reflète une volonté partagée de trouver des réponses adaptées aux défis politiques et électoraux, dans un esprit de responsabilité.

Rappelant l’importance de préserver les acquis démocratiques, il a souligné que la démocratie reste un système fragile, nécessitant de la part des citoyens rigueur, retenue et sens des responsabilités.

Enfin, le ministre a précisé que les partis absents de cette rencontre restent invités à rejoindre ce cadre d’échanges, affirmant que la diversité des points de vue constitue un facteur de progrès dans une démocratie.