Thiès : un chauffeur disparaît avec la tontine de ses collègues à l’approche de la Tabaski





À Thiès, la disparition d’un chauffeur identifié comme D. Guèye suscite une vive réaction parmi ses collègues de l’arrêt de clandos appelé « Diago ». L’homme est accusé d’avoir quitté sans laisser de trace avec l’épargne collective constituée par plusieurs conducteurs.



Dans le cadre des préparatifs de la Tabaski, environ 80 chauffeurs avaient mis en place une tontine reposant sur une contribution quotidienne de 1 000 FCFA par personne. Au total, une somme estimée à 17 millions de FCFA avait été réunie, selon une source.



Le partage de cet argent était prévu pour ce jour, chaque participant devant recevoir sa part. Cependant, le collecteur désigné serait devenu injoignable, laissant ses collègues sans nouvelles.



Comptant sur ces fonds pour faire face aux dépenses liées à la fête, notamment l’achat de moutons ou de vêtements, les chauffeurs se retrouvent dans une situation difficile. Ils se sont lancés à sa recherche pour tenter de récupérer leur argent.



Une plainte a été déposée afin de permettre l’ouverture d’une procédure.

