Touba : l’État promet des solutions durables face aux débordements des bassins de Darou Rahmane et Pofdy

À Touba, les débordements récurrents des bassins de Darou Rahmane et Pofdy continuent de causer de lourds dégâts. Pour y remédier, le directeur de cabinet du ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Amadou Salmone Fall, a annoncé lundi le lancement de solutions structurelles destinées à mettre fin à ce problème persistant.



Les fortes pluies tombées la semaine dernière ont de nouveau provoqué la saturation de ces bassins, entraînant la casse de la conduite principale de distribution d’eau potable alimentant Mbacké depuis la station de Sadio, ainsi que la destruction de plusieurs périmètres agricoles.



En déplacement à la tête d’une délégation ministérielle, Amadou Salmone Fall a réaffirmé l’engagement de l’État à apporter une réponse durable : « L’objectif du gouvernement est de régler définitivement cette situation. Tous les moyens seront mobilisés pour y parvenir. »



La visite a également permis de manifester la solidarité de l’État envers les communautés touchées. Dans ce cadre, une commission de recensement et d’évaluation sera mise en place afin d’identifier les familles impactées et de procéder à leur indemnisation.



Des responsables du ministère, des autorités administratives et des élus locaux ont accompagné cette mission de terrain.



