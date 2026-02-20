Touba : interpellation pour cyber-escroquerie, chantage et usage frauduleux de l’IA

L’affaire fait suite à une plainte déposée le 16 février 2026 par une dame, affirmant être victime d’une campagne de dénigrement et de détournement d’images personnelles. Selon les premiers éléments de l’enquête, le principal suspect serait l’ancien beau-frère de la plaignante.



Les investigations techniques menées par les enquêteurs ont révélé que le mis en cause aurait téléchargé des photos et vidéos de la victime via ses statuts WhatsApp afin de créer de faux profils sur les réseaux sociaux.





Pour donner plus de crédibilité à cette identité féminine fictive, le suspect aurait utilisé des outils d’intelligence artificielle pour modifier sa voix en temps réel lors d’appels audio et vidéo. Sous cette fausse identité, il aurait approché plusieurs hommes et femmes, envoyant des contenus à caractère intime, puis sollicitant des transferts d’argent ou du crédit téléphonique.





Certaines victimes ont également fourni des images compromettantes au suspect, renforçant la gravité des faits.



Plusieurs personnes ont été auditionnées dans le cadre de l’enquête. Certaines ont découvert la supercherie après des demandes répétées d’assistance financière de la part de la personne se faisant passer pour la victime.





Confronté aux éléments techniques recueillis par les enquêteurs, le suspect aurait reconnu les faits lors de son audition. Il a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête.





Les investigations se poursuivent afin de recenser toutes les victimes potentielles et d’évaluer l’ampleur du préjudice causé par ce réseau.



Cette affaire relance le débat sur l’usage frauduleux des technologies d’intelligence artificielle et les risques liés aux arnaques en ligne, qui se multiplient avec la diffusion massive de contenus numériques personnels. Les experts en sécurité recommandent une vigilance accrue et la protection stricte de ses données personnelles sur les réseaux sociaux et les applications de messagerie.

