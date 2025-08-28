Tivaoune des produits périmes saisis

commissaire aux enquêtes économiques principales Khadim Ndiaye, a procédé à une saisie exceptionnelle de 12 tonnes de produits jugés impropres à la consommation.



Selon M. Ndiaye, cette opération a été rendue possible grâce à un déploiement massif de moyens humains et logistiques, permettant de couvrir l’ensemble du département et de retirer des circuits de distribution tous les produits présentant un risque pour la santé des consommateurs.



Le service du commerce a été épaulé par des volontaires de la consommation, mobilisés aux côtés des agents pour sécuriser l’opération. Cette collaboration a permis de réaliser une saisie record de 12 tonnes de produits provenant de divers secteurs économiques et de tous les points de vente.



Parmi les marchandises confisquées figurent des produits non alimentaires, dont 3,5 tonnes de peinture, ainsi que différents produits alimentaires comme des bouillons, boissons, condiments et jus.

