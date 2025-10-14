Les ex-temporaires des chemins de fer réclament plus de 5 milliards F CFA à l’État

Les ex-temporaires de la Régie des chemins de fer du Sénégal ont réclamé, lundi à Thiès, le paiement de plus de cinq milliards de francs CFA à l’État du Sénégal. Ils demandent le remboursement de leurs cotisations sociales qui, selon eux, n’auraient pas été reversées à l’Institution de prévoyance retraite du Sénégal (IPRES).

“Nous ne réclamons pas d’augmentation de salaires ni d’avancement. Nous réclamons des cotisations déjà souscrites par les travailleurs et que l’État n’a pas reversées à l’IPRES”, a déclaré Aly Diallo Sow, président de l’Entente des ex-temporaires, lors d’un sit-in à la gare de Thiès.



Les manifestants ont indiqué qu’ils resteraient sur place jusqu’à une décision claire des autorités.

D’après M. Sow, 800 personnes sont concernées par ce dossier, dont le montant est estimé à 5,2 milliards F CFA.

