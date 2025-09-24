|
Le Portail de Thiès sur le Web
|
Crise au Cyclisme Sénégalais : La Fédération Sortante Déchue, l’Espoir d’un Nouveau Départ 24/09/2025 Thiès : Le Maire Dr Babacar Diop Engage la Réhabilitation de Plus de 13 km de Routes Secondaires 24/09/2025 Daouda Ba interpelle le Maire Djité sur la gestion des travaux à Mbour 23/09/2025 COMMUNIQUÉ DE L’UNPES SUR LA SITUATION DU RESTAURANT KAWSARA DE THIÈS 16/09/2025 Thiès : Randonnée Citoyenne de l’Amicale des Anciens Élèves du Camp Faidherbe 14/09/2025
L'Actualité au Sénégal
Urgence à Cayar : La population exige la libération immédiate de Serigne Mbaye Diouf
Rédigé le Mardi 7 Octobre 2025 à 09:38 | Lu 35 fois Rédigé par Rédaction
Dans la même rubrique :
|
Mercredi 1 Octobre 2025 - 09:10 Thies Atelier de formation des acteurs de l'immobilier
|
Mardi 23 Septembre 2025 - 20:12 Daouda Ba interpelle le Maire Djité sur la gestion des travaux à Mbour
Actualité à Thiès
Motos Jakarta à Thiès : entre survie économique et insécurité, le Médiateur dit stop
Lat Soukabé Fall - 07/10/2025 - 0 Commentaire
Demba Kandji plaide pour une alternative durable face au désordre et aux agressions Le Médiateur de la République, Demba Kandji, sonne l’alerte. En visite à Thiès ce lundi dans le cadre de la...
Thiès : L’ASC Thialy se bat pour son terrain de football face à un projet de construction
Lat Soukabé Fall - 06/10/2025 - 0 Commentaire
Actualités
Jaxaay : Trois individus arrêtés après le cambriolage d’une boutique
Lat Soukabé Fall - 07/10/2025 - 0 Commentaire
Le Commissariat de Jaxaay/Niacoulrab, dans le département de Keur Massar, a interpellé trois individus impliqués dans le cambriolage d’une boutique Selon la Police nationale, qui a partagé...
Fatick : le corps sans vie d’une femme retrouvé pendu à un arbre à Poukham Tock
Rédaction - 07/10/2025 - 0 Commentaire
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com