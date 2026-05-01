Tivaouane : un jeune conducteur de moto “Jakarta” meurt écrasé par un camion-benne sur la RN2

Originaire du quartier Keur Khaly, la victime circulait sur son engin lorsqu’elle aurait tenté un dépassement dangereux d’un camion-benne roulant dans le même sens. Selon les premiers éléments recueillis sur place, le jeune motocycliste aurait perdu l’équilibre après une mauvaise manœuvre avant de s’écrouler brutalement sur la chaussée.





Le camion-benne, qui se trouvait à quelques mètres derrière lui, n’aurait pas pu éviter l’impact. Le poids lourd lui aurait alors roulé dessus, provoquant des blessures extrêmement graves. Des témoins de la scène évoquent un choc d’une rare violence ayant provoqué une vive panique parmi les riverains et les automobilistes présents au moment du drame.





Alertés immédiatement après l’accident, les éléments de la brigade des sapeurs-pompiers de Tivaouane se sont rapidement rendus sur les lieux pour porter assistance à la victime. Malheureusement, le jeune homme avait déjà succombé à ses blessures avant même son évacuation.





Le corps sans vie a été acheminé à la morgue de Hôpital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh pour les besoins des constatations d’usage. Les forces de sécurité ont également procédé aux premiers relevés afin de reconstituer le déroulement exact de l’accident.





Une enquête a été ouverte par les autorités compétentes afin de déterminer avec précision les circonstances de ce nouveau drame routier qui relance encore une fois la question de la sécurité des conducteurs de motos “Jakarta” sur les routes sénégalaises, particulièrement la nuit et sur les grands axes nationaux.

