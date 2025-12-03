Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Tivaouane : un boutiquier accusé de viol, la mère de l’accusé brise le silence après le décès de l’accusatrice


Rédigé le Samedi 6 Décembre 2025 à 10:44 | Lu 28 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


L’affaire qui secoue Tivaouane prend une nouvelle tournure dramatique. Un boutiquier originaire de Bamba Thialène, poursuivi pour viol, voit désormais son dossier éclipsé par la mort de sa plaignante. Alors que la famille de la victime s’alarme, c’est la mère de l’accusé qui a accepté de s’exprimer, apportant son point de vue sur cette affaire sensible.


Tivaouane : un boutiquier accusé de viol, la mère de l’accusé brise le silence après le décès de l’accusatrice

 

Selon la mère de l’accusé, l’avocat chargé de représenter la plaignante aurait reçu 600 000 F CFA avant de disparaître sans donner aucune nouvelle.

« Il a pris l’argent et a disparu. Depuis, il n’y a aucun contact, aucune information sur le dossier. Tout le monde parle, mais personne ne dit la vérité. »

Pour elle, cette somme et l’absence de l’avocat sont des éléments qui font penser à un complot contre son fils.

 

La mère affirme que la jeune accusatrice avait des dettes impayées dans la boutique de son fils, et que ces dettes auraient pu être à l’origine des accusations :

« Ma fille me disait que cette jeune femme venait souvent acheter sans payer. Et maintenant, on vient accuser mon fils de viol… c’est un complot pour nous nuire. »

Selon elle, la mort de l’accusatrice renforce encore ses suspicions.

Effondrée mais déterminée, elle insiste :

« Mon fils est innocent. On veut le faire passer pour coupable sans preuve solide. La justice doit faire son travail correctement. On ne peut pas se baser sur des accusations manipulées. »

Elle réclame également que l’avocat disparue soit retrouvé et que l’affaire soit menée avec transparence, afin de protéger son fils et d’éviter des manipulations.

 

Dans le quartier, les habitants expriment des avis partagés : certains plaident pour que la procédure judiciaire continue malgré la mort de la plaignante, d’autres dénoncent des pressions et des manipulations qui pourraient transformer l’affaire en un scandale local.

La mère conclut :

« Tout ce que je veux, c’est que la vérité éclate. Mon fils mérite justice, et personne ne doit profiter d’un drame pour le détruire. »

 



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags