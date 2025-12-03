Tivaouane : un boutiquier accusé de viol, la mère de l’accusé brise le silence après le décès de l’accusatrice





Selon la mère de l’accusé, l’avocat chargé de représenter la plaignante aurait reçu 600 000 F CFA avant de disparaître sans donner aucune nouvelle.



« Il a pris l’argent et a disparu. Depuis, il n’y a aucun contact, aucune information sur le dossier. Tout le monde parle, mais personne ne dit la vérité. »



Pour elle, cette somme et l’absence de l’avocat sont des éléments qui font penser à un complot contre son fils.



La mère affirme que la jeune accusatrice avait des dettes impayées dans la boutique de son fils, et que ces dettes auraient pu être à l’origine des accusations :



« Ma fille me disait que cette jeune femme venait souvent acheter sans payer. Et maintenant, on vient accuser mon fils de viol… c’est un complot pour nous nuire. »



Selon elle, la mort de l’accusatrice renforce encore ses suspicions.



Effondrée mais déterminée, elle insiste :



« Mon fils est innocent. On veut le faire passer pour coupable sans preuve solide. La justice doit faire son travail correctement. On ne peut pas se baser sur des accusations manipulées. »



Elle réclame également que l’avocat disparue soit retrouvé et que l’affaire soit menée avec transparence, afin de protéger son fils et d’éviter des manipulations.



Dans le quartier, les habitants expriment des avis partagés : certains plaident pour que la procédure judiciaire continue malgré la mort de la plaignante, d’autres dénoncent des pressions et des manipulations qui pourraient transformer l’affaire en un scandale local.



La mère conclut :



« Tout ce que je veux, c’est que la vérité éclate. Mon fils mérite justice, et personne ne doit profiter d’un drame pour le détruire. »





