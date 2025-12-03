Thiès : Un vigile transforme une maison en chantier en point de vente de drogue

Son activité a pris fin lorsque les limiers ont procédé à son interpellation. Au moment de son arrestation, ils ont découvert en sa possession sept cornets de chanvre indien. Une perquisition menée dans sa chambre a également permis de mettre la main sur une arme blanche, détenue sans aucune autorisation.



Placée sous mandat de dépôt, S. Diallo est poursuivi pour cession de chanvre indien et détention illégale d’arme.



À la barre : "Je n’avais qu’un seul cornet pour ma consommation"

Face au tribunal des flagrants délits de Thiès, l’accusé a tenté de minimiser les faits. Selon lui, il ne détenait qu’un unique cornet destiné exclusivement à son usage personnel. Une version que l’accusation a balayée.



Le procureur, estimant que les faits étaient constants et graves, a requis l’application stricte de la loi, évoquant la responsabilité particulière d’un vigile chargé d’assurer la sécurité des lieux.



Le tribunal a mis l’affaire en délibéré au 12 décembre 2025.

