L'Actualité au Sénégal

Thiès : Un vigile transforme une maison en chantier en point de vente de drogue


Rédigé le Samedi 6 Décembre 2025 à 10:31 | Lu 26 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Engagé pour surveiller une maison en pleine construction, le vigile S. Diallo s’est retrouvé au cœur d’une affaire délictuelle qui secoue le quartier. Selon les éléments de l’enquête, l’homme aurait profité de la quiétude du chantier pour en faire un point de vente de chanvre indien.


Son activité a pris fin lorsque les limiers ont procédé à son interpellation. Au moment de son arrestation, ils ont découvert en sa possession sept cornets de chanvre indien. Une perquisition menée dans sa chambre a également permis de mettre la main sur une arme blanche, détenue sans aucune autorisation.

Placée sous mandat de dépôt, S. Diallo est poursuivi pour cession de chanvre indien et détention illégale d’arme.

À la barre : "Je n’avais qu’un seul cornet pour ma consommation"

Face au tribunal des flagrants délits de Thiès, l’accusé a tenté de minimiser les faits. Selon lui, il ne détenait qu’un unique cornet destiné exclusivement à son usage personnel. Une version que l’accusation a balayée.

Le procureur, estimant que les faits étaient constants et graves, a requis l’application stricte de la loi, évoquant la responsabilité particulière d’un vigile chargé d’assurer la sécurité des lieux.

Le tribunal a mis l’affaire en délibéré au 12 décembre 2025.



Lat Soukabé Fall

