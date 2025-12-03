Menu
THIÈS : Un boulanger mortellement heurté par un véhicule aux 2 voies de Mbour 3


Rédigé le Samedi 6 Décembre 2025 à 10:39 | Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un grave accident s’est produit ce vendredi matin sur les deux voies du quartier Mbour 3 à Thiès, provoquant une vive émotion dans la zone.


Selon les premières informations recueillies, un boulanger a été mortellement fauché par un véhicule roulant à vive allure. Le choc, d’une violence extrême, n’a laissé aucune chance à la victime, qui serait décédée sur le coup.

Les sapeurs-pompiers, rapidement dépêchés sur les lieux, ont procédé à l’évacuation du corps. La police a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de l’accident, notamment la vitesse du véhicule, la position de la victime au moment du choc, ainsi que la responsabilité potentielle du conducteur.

Le drame a provoqué un attroupement massif des riverains, choqués par la scène. Plusieurs habitants rappellent que la zone est connue pour sa dangerosité, du fait de la vitesse excessive de nombreux automobilistes.



