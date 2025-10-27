Menu
Tivaouane : les mareyeurs dénoncent la hausse des taxes de salubrité sur leurs activités


Rédigé le Mardi 4 Novembre 2025 à 09:07


Les mareyeurs de Tivaouane protestent contre l’augmentation des taxes de salubrité, jugée excessive pour les livraisons aux usines. Ils appellent à une révision à la baisse.


Les mareyeurs du département de Tivaouane, notamment ceux de Diogo-sur-Mer, Mboro-sur-Mer et Fass Boye, ont exprimé leur mécontentement face à la hausse des taxes de salubrité imposées à leurs activités.

Selon Abdoulaye Niang, président du regroupement des mareyeurs de Fass Boye et vice-président de l’Union des mareyeurs du Sénégal (UMS), cette taxe, initialement fixée à 500 francs CFA, est désormais portée à 1 500 francs CFA pour la vente sur le marché local.

S’il juge cette augmentation encore “raisonnable”, il estime en revanche excessive l’application d’un prélèvement de 1,5 % par kilogramme sur les livraisons supérieures à deux tonnes destinées aux usines de transformation.

M. Niang a ainsi demandé une révision à la baisse de cette taxe, en particulier pour les livraisons industrielles, et a appelé le ministre concerné à intervenir en faveur des mareyeurs.

Il a précisé que les professionnels affiliés à la CAPS et à l’ANAMS soutiennent la mesure, mais a rappelé que plusieurs mareyeurs rencontrent encore des difficultés de remboursement des camions frigorifiques obtenus à crédit auprès de la Délégation générale à l’entrepreneuriat rapide (DER).



