Affaire PRODAC : le rapport de l’IGF s’invite dans le dossier Sonko–Mame Mbaye Niang

Selon les informations rapportées par Libération dans son édition de ce jeudi, le procureur général a transmis le dossier aux différentes parties, en y intégrant neuf nouvelles pièces. Parmi elles figure un document central : le rapport de l’Inspection générale des finances (IGF) portant sur la gestion du Programme des domaines agricoles communautaires (PRODAC), au cœur du contentieux.



Ce rapport de l’IGF constitue la neuvième et dernière pièce versée au dossier soumis à la Cour suprême. Son intégration est perçue comme un élément clé susceptible d’influencer l’appréciation des juges, dans un contexte où la demande de révision du procès suscite une attention particulière de l’opinion publique.



La décision de la Cour suprême est désormais attendue pour déterminer si ce nouvel élément est de nature à justifier la réouverture du dossier judiciaire.

