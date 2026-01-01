Menu
L'Actualité au Sénégal

Affaire PRODAC : le rapport de l’IGF s’invite dans le dossier Sonko–Mame Mbaye Niang


Rédigé le Jeudi 8 Janvier 2026 à 10:10 | Lu 51 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La Cour suprême est appelée à se prononcer prochainement sur une éventuelle révision du procès opposant Mame Mbaye Niang à Ousmane Sonko, lequel s’était soldé par la condamnation de ce dernier pour diffamation et injures publiques. Réunie en Chambre, la Haute juridiction pourrait ainsi ouvrir un nouveau chapitre dans cette affaire judiciaire à forte portée politique.


Affaire PRODAC : le rapport de l’IGF s’invite dans le dossier Sonko–Mame Mbaye Niang

Selon les informations rapportées par Libération dans son édition de ce jeudi, le procureur général a transmis le dossier aux différentes parties, en y intégrant neuf nouvelles pièces. Parmi elles figure un document central : le rapport de l’Inspection générale des finances (IGF) portant sur la gestion du Programme des domaines agricoles communautaires (PRODAC), au cœur du contentieux.

Ce rapport de l’IGF constitue la neuvième et dernière pièce versée au dossier soumis à la Cour suprême. Son intégration est perçue comme un élément clé susceptible d’influencer l’appréciation des juges, dans un contexte où la demande de révision du procès suscite une attention particulière de l’opinion publique.

La décision de la Cour suprême est désormais attendue pour déterminer si ce nouvel élément est de nature à justifier la réouverture du dossier judiciaire.



Lat Soukabé Fall

