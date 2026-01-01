Touba Peykouk : un panel pluridisciplinaire sur le thème « À l’école en toute sérénité »

La rencontre a rassemblé parents, enseignants, éducateurs, psychologues, sociologues, travailleurs sociaux et le personnel de ''Dalal Xel'', ainsi que le président des parents d’élèves. Les échanges ont porté sur l’importance de créer un climat serein à l’école et sur les effets du stress familial et conjugal sur le bien-être de l’enfant, son développement émotionnel et ses performances scolaires.

Les intervenants ont insisté sur la nécessité d’une approche globale et coordonnée pour préserver l’équilibre psychologique des enfants et favoriser un environnement scolaire apaisé.



« Le stress conjugal, lorsqu’il est mal géré, affecte directement l’enfant et sa sérénité à l’école. D’où l’importance d’une prise en charge pluridisciplinaire associant la famille, l’école, les services sociaux, ENDA et ''Dalal Xel'' », ont-ils déclaré.



Les spécialistes ont expliqué que l’enfant, même lorsqu’il n’est pas directement impliqué dans les conflits conjugaux, ressent les tensions au sein du foyer. Cette situation peut provoquer anxiété, troubles du comportement, baisse du rendement scolaire ou repli sur soi. Les professionnels de ''Dalal Xel'' ont souligné l’importance du dépistage précoce et de l’accompagnement psychosocial.

Les intervenants ont rappelé le rôle central de la famille dans la préservation de la sérénité de l’enfant, à la maison comme à l’école.



« L’enfant est le miroir de ce qu’il vit à la maison. Quand le climat familial est apaisé, il apprend mieux et se développe sereinement. Mais lorsque le stress et les conflits dominent, c’est sa scolarité et son avenir qui sont menacés », ont-ils souligné.

Au cours du panel, plusieurs outils pratiques ont été présentés aux participants : communication apaisée au sein du couple, gestion des émotions, exercices de respiration, écoute active et médiation familiale. L’objectif est de garantir à l’enfant un cadre de vie stable et sécurisant pour favoriser sa sérénité à l’école.



Cette initiative s’inscrit dans une dynamique de sensibilisation communautaire. ENDA Jeunesse Action prévoit d’étendre ces activités à quatre quartiers cibles de Thiès, afin de toucher un plus grand nombre de familles.



Les participants ont rappelé que la préservation de la sérénité et de la santé mentale de l’enfant passe par une meilleure gestion du stress familial et conjugal, condition essentielle à son bien-être et à sa réussite scolaire.