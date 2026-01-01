Industrie nationale : le Premier ministre appelle à une régulation plus équilibrée face aux importations





Le Premier ministre a présenté une analyse lucide des difficultés structurelles qui affectent le secteur industriel national. Il a notamment mis en lumière la faible productivité, le manque d’infrastructures adaptées, l’insuffisance de l’innovation ainsi que l’inadéquation du dispositif fiscal face aux pratiques de concurrence déloyale.



À ces contraintes s’ajoute une dynamique des importations caractérisée par une forte présence de produits finis, généralement plus compétitifs, qui entrent en concurrence directe avec la production locale et contribuent à creuser les déséquilibres sur les plans fiscal et douanier.



Face à cette situation jugée asymétrique, le chef du gouvernement a formulé des orientations précises visant à améliorer la régulation entre les secteurs de l’industrie et du commerce. Il a demandé au ministre, secrétaire général du Gouvernement, en coordination avec les départements ministériels concernés, de veiller à l’application stricte des directives arrêtées.



Ces mesures concernent notamment l’élaboration d’une réglementation spécifique destinée à faciliter l’accès des produits locaux aux marchés, la mise en œuvre de mesures correctives appropriées, telles que la suspension ou la suppression de certaines taxes, la révision des taux en vigueur, ainsi que l’application rigoureuse de la base taxable et de la fiscalité appropriée au niveau du cordon douanier.



À travers ces orientations, le Gouvernement ambitionne d’instaurer un cadre plus équitable, de renforcer la compétitivité de l’industrie nationale et de soutenir durablement la production locale face à la concurrence extérieure.

