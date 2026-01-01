Menu
Dakar : 46 interpellations et des saisies de drogues lors d’une vaste opération de la gendarmerie


Rédigé le Jeudi 8 Janvier 2026 à 17:23


Une opération de sécurisation menée par la gendarmerie de Dakar a permis l’interpellation de 46 personnes, la saisie de drogues et l’immobilisation de plusieurs engins.


Dans le cadre de la lutte contre la délinquance et du renforcement de la sécurité publique, la compagnie de Gendarmerie de Dakar a conduit une opération d’envergure dans la nuit du 6 au 7 janvier 2026, entre 21 heures et 5 heures du matin, sur l’ensemble de sa zone d’intervention.

Menée par les brigades territoriales, cette opération a bénéficié du soutien d’un escadron de la Légion de Gendarmerie d’Intervention (LGI) ainsi que des équipes cynophiles. D’importants moyens humains et matériels ont été déployés afin d’assurer une couverture efficace des zones ciblées.

À l’issue de cette action coordonnée, quarante-six personnes ont été interpellées pour diverses infractions. Il s’agit d’un ressortissant burkinabé, de deux guinéens et de quarante-trois sénégalais.

Sur le plan de la circulation routière, vingt-et-une motos ont été immobilisées pour défaut d’assurance et absence de pièces réglementaires. Trois véhicules ont également été mis en fourrière. Sept permis de conduire ont été retirés et un montant global de 48 000 francs CFA a été perçu au titre des amendes forfaitaires.

L’opération a aussi permis la saisie de produits illicites, notamment quatre-vingt-cinq comprimés d’ecstasy et douze petits cornets de chanvre indien.

À travers cette intervention, la Gendarmerie nationale réaffirme sa détermination à lutter contre toutes les formes de délinquance et à renforcer la sécurité des personnes et des biens dans la région de Dakar. D’autres opérations similaires devraient se poursuivre afin de préserver un climat de quiétude au sein des populations.




