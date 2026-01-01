Menu
Thiès : le maire Babacar Diop s’explique sur la réhabilitation de la fresque de Papa Ibra Tall


Rédigé le Jeudi 8 Janvier 2026 à 17:01 | Lu 21 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Face à la controverse suscitée par les travaux engagés à la Place de France, le maire de Thiès, Dr Babacar Diop, est monté au créneau pour clarifier la situation autour de la fresque du défunt artiste Papa Ibra Tall. Accusée par certains citoyens d’avoir détruit une œuvre emblématique, la municipalité parle plutôt d’une opération de sauvegarde devenue indispensable.


Selon l’édile, la fresque se trouvait dans un état de dégradation avancée. « Cette œuvre était abandonnée, dénaturée et totalement défigurée. Des personnes y faisaient même leurs besoins naturels. Elle n’était plus belle à voir », a-t-il expliqué pour justifier l’intervention de la mairie.

Soucieux de préserver ce patrimoine artistique, le maire indique que la municipalité a travaillé en étroite collaboration avec la Direction des Manufactures Sénégalaises des Arts Décoratifs (MSAD). Après plusieurs échanges, précise-t-il, ce sont les MSAD elles-mêmes qui ont proposé des artistes qualifiés pour assurer la réhabilitation de la fresque.

« Il ne s’agit nullement de détruire l’œuvre de Papa Ibra Tall, mais bien de la restaurer, de lui redonner vie et dignité », a insisté Babacar Diop, soulignant que la mairie s’est toujours concertée avec les structures compétentes sur ce dossier.

Le maire a enfin tenu à rassurer les Thiessois et la communauté artistique nationale. Il affirme n’avoir aucune intention de porter atteinte au patrimoine culturel de la ville, rappelant que cette fresque constitue un élément fondamental de l’identité culturelle de Thiès et, au-delà, du Sénégal.





Lat Soukabé Fall

