Rénovation de la Grande Mosquée de Touba : un soutien financier de 50 millions FCFA des tidianes


Rédigé le Jeudi 8 Janvier 2026 à 17:18


Les travaux de rénovation de la Grande Mosquée de Touba bénéficient d’une contribution de 50 millions FCFA du khalife général des tidianes, en signe de fraternité religieuse.


Les travaux de rénovation et d’embellissement de la Grande Mosquée de Touba, lancés à l’initiative du khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, ont récemment bénéficié d’un appui financier important. Le khalife général des tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, a en effet envoyé une délégation à Touba pour remettre une contribution de 50 millions de francs CFA.

Ce geste a été accueilli avec satisfaction par le patriarche de Darou Miname, qui l’a interprété comme une marque forte de solidarité et de fraternité entre les grandes confréries religieuses du Sénégal.

La suite des développements autour de cette initiative sera communiquée ultérieurement.

dakaaractu



