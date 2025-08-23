Tivaouane : Interdiction d’un gala de lancement de produits cosmétiques pour risque de troubles





La préfecture de Tivaouane a décidé d’interdire, ce samedi, le lancement d’une marque de maquillage et de produits cosmétiques prévu à la Maison de la jeunesse de la ville, invoquant des risques de perturbation de l’ordre public, ont indiqué plusieurs sources concordantes.



L’événement, organisé par Sophie Niang, PDG de la marque et résidant en Europe, devait prendre la forme d’une soirée de gala. Parmi les invités figuraient l’artiste Dieyla Baldé, la styliste Oumou Sy et le professeur Massamba Mbodji, annoncé comme conférencier.



Le collectif local « And Xekh mbonn », mené par Cheikh Sarr, avait menacé de perturber la manifestation, qu’il jugeait « inopportune » à la veille du Burd, période de dix nuits de récitations en hommage au Prophète Mohamed (PSL), précédant le Gamou annuel.



« Nous sommes déterminés à bloquer cette soirée, qui ne correspond pas à l’atmosphère spirituelle actuelle », a déclaré un membre du mouvement à l’APS.



Pour sa part, le commissaire urbain de Tivaouane, Cheikh Ndiaye, a estimé que ce type de manifestation risquait de susciter des tensions dans ce contexte. Il a aussi précisé que les organisateurs n’avaient déposé leur demande d’autorisation que la veille, ce qui a conduit à un avis défavorable de la préfecture.

