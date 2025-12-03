Thiès : une femme porte plainte contre un présumé charlatan pour une escroquerie de plusieurs millions de francs CFA

C’est à travers une plainte déposée au commissariat central de Thiès qu’une femme a dénoncé des faits présumés d’escroquerie impliquant un individu se présentant comme un charlatan. La plaignante affirme avoir perdu une importante somme d’argent dans cette affaire.



Selon sa déclaration, les faits remontent au mois d’octobre 2025. Elle aurait été mise en relation avec le mis en cause par une connaissance, dans le but de soigner son fils, présenté comme souffrant de troubles comportementaux attribués à des causes mystiques.



Au cours des séances de traitement, le présumé charlatan aurait assuré être capable de multiplier toute somme d’argent qui lui serait confiée. Convaincue par ces propos, la plaignante aurait alors effectué plusieurs transferts d’argent via des services de paiement électronique, sans jamais constater le moindre résultat.



Avec le temps, la situation financière de la dame se serait fortement dégradée, notamment en raison des pressions exercées par des membres de tontines qu’elle gérait et par d’autres créanciers. C’est dans ce contexte qu’elle s’est rendue au commissariat, munie de photocopies attestant des différentes transactions effectuées.



Interpellé dans un quartier de Thiès, le mis en cause a reconnu les faits, tout en contestant le montant avancé par la plaignante. Il a admis avoir perçu une somme inférieure à celle déclarée, tandis que le cumul des transactions présentées par la victime ferait état d’un montant plus élevé.



Entendu sur l’utilisation des fonds reçus, le suspect a indiqué avoir acquis un véhicule à un prix modeste et avoir dépensé le reste dans diverses cérémonies.



Le mis en cause a été présenté au parquet, qui devra désormais se prononcer sur les suites judiciaires à donner à cette affaire. Les personnes impliquées bénéficient de la présomption d’innocence jusqu’à décision définitive de la justice.

