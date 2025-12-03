Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Thiès : une femme porte plainte contre un présumé charlatan pour une escroquerie de plusieurs millions de francs CFA


Rédigé le Mercredi 17 Décembre 2025 à 06:56 | Lu 31 fois Rédigé par


Une plainte déposée au commissariat central de Thiès fait état d’une présumée escroquerie liée à un traitement mystique et à des promesses de multiplication d’argent.


Thiès : une femme porte plainte contre un présumé charlatan pour une escroquerie de plusieurs millions de francs CFA

C’est à travers une plainte déposée au commissariat central de Thiès qu’une femme a dénoncé des faits présumés d’escroquerie impliquant un individu se présentant comme un charlatan. La plaignante affirme avoir perdu une importante somme d’argent dans cette affaire.

Selon sa déclaration, les faits remontent au mois d’octobre 2025. Elle aurait été mise en relation avec le mis en cause par une connaissance, dans le but de soigner son fils, présenté comme souffrant de troubles comportementaux attribués à des causes mystiques.

Au cours des séances de traitement, le présumé charlatan aurait assuré être capable de multiplier toute somme d’argent qui lui serait confiée. Convaincue par ces propos, la plaignante aurait alors effectué plusieurs transferts d’argent via des services de paiement électronique, sans jamais constater le moindre résultat.

Avec le temps, la situation financière de la dame se serait fortement dégradée, notamment en raison des pressions exercées par des membres de tontines qu’elle gérait et par d’autres créanciers. C’est dans ce contexte qu’elle s’est rendue au commissariat, munie de photocopies attestant des différentes transactions effectuées.

Interpellé dans un quartier de Thiès, le mis en cause a reconnu les faits, tout en contestant le montant avancé par la plaignante. Il a admis avoir perçu une somme inférieure à celle déclarée, tandis que le cumul des transactions présentées par la victime ferait état d’un montant plus élevé.

Entendu sur l’utilisation des fonds reçus, le suspect a indiqué avoir acquis un véhicule à un prix modeste et avoir dépensé le reste dans diverses cérémonies.

Le mis en cause a été présenté au parquet, qui devra désormais se prononcer sur les suites judiciaires à donner à cette affaire. Les personnes impliquées bénéficient de la présomption d’innocence jusqu’à décision définitive de la justice.




Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

PDS à Thiès : unité et préparation des fédérations pour les prochaines élections

Lat Soukabé Fall - 14/12/2025 - 0 Commentaire
PDS à Thiès : unité et préparation des fédérations pour les prochaines élections
Le Parti démocratique sénégalais (PDS) a procédé à une importante remobilisation de ses troupes à Thiès, marquant une nouvelle étape dans la relance de ses activités politiques dans la cité du rail....

Thiès : Babacar Diop et la SONAGED S.A. à l’offensive pour faire de la ville la première cité durable du Sénégal

Lat Soukabé Fall - 13/12/2025 - 0 Commentaire
Thiès : Babacar Diop et la SONAGED S.A. à l’offensive pour faire de la ville la première cité durable du Sénégal
Une vaste opération de nettoiement a été lancée à Thiès sous l’impulsion du maire Babacar Diop, en partenariat avec la SONAGED S.A. (Société Nationale de Gestion Intégrée des Déchets). Cette...

Actualités

Baisse des prix du carburant : les gérants de stations dénoncent une application jugée inadaptée

- 17/12/2025 - 0 Commentaire
Baisse des prix du carburant : les gérants de stations dénoncent une application jugée inadaptée
L’Association des gérants de stations-service du Sénégal soutient la baisse des prix du carburant, tout en critiquant les modalités d’application et les contrôles jugés injustes.   À la suite...

Diamniadio : mise en service de la première usine sénégalaise d’assemblage de véhicules militaires

- 17/12/2025 - 0 Commentaire
Diamniadio : mise en service de la première usine sénégalaise d’assemblage de véhicules militaires
Le Sénégal franchit une étape majeure vers l’autonomie stratégique avec l’inauguration, à Diamniadio, d’une usine d’assemblage de véhicules tactiques militaires.   Le Président de la République...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags