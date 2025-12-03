Menu
Diamniadio : mise en service de la première usine sénégalaise d'assemblage de véhicules militaires


Mercredi 17 Décembre 2025


Le Sénégal franchit une étape majeure vers l’autonomie stratégique avec l’inauguration, à Diamniadio, d’une usine d’assemblage de véhicules tactiques militaires.




 

Le Président de la République a procédé, mardi à Diamniadio, à l’inauguration de l’usine d’assemblage des véhicules tactiques KIA KM450 de l’Industrie sénégalaise de Véhicules Militaires (ISEVEM). Cette réalisation marque une avancée historique dans le développement d’une industrie de défense nationale et constitue une première au Sénégal.

Cette infrastructure illustre l’entrée du pays dans une nouvelle phase, caractérisée par la volonté de maîtriser progressivement la chaîne de valeur des équipements militaires, dans une logique de souveraineté et d’autonomie stratégique.

Dans son discours, le Chef de l’État a rappelé que ce projet s’inscrit dans une vision stratégique lancée en juillet 2024, avec pour objectif de réduire la dépendance extérieure du Sénégal en matière de défense. Il a souligné que, face à un contexte sécuritaire sous-régional instable et à des chaînes d’approvisionnement mondiales fragilisées par les tensions géopolitiques, l’implantation de cette usine constitue une réponse structurante sur les plans industriel, sécuritaire et politique.

Issue d’un partenariat public-privé entre l’État et ISEVEM, l’usine de Diamniadio ambitionne d’aller au-delà du simple assemblage de véhicules. Elle est appelée à devenir le socle d’un écosystème industriel intégrant la maintenance, la formation, la sous-traitance locale et, à terme, la conception et la production d’équipements militaires.

Le Président de la République a également mis en avant les retombées attendues de ce projet, notamment en matière de création d’emplois qualifiés, de développement technologique et de renforcement de la cohésion nationale, avec une implication particulière de la jeunesse.

Enfin, le Chef de l’État a annoncé le lancement prochain d’un programme spécial consacré à la construction de drones militaires, en adéquation avec l’évolution des opérations militaires modernes. Il a, dans ce cadre, invité les investisseurs nationaux et internationaux à s’engager dans la construction d’une industrie de défense sénégalaise résiliente et inclusive.









