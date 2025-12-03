Diakhanor : une pirogue de 110 migrants interceptée par la gendarmerie de Fimela





La brigade de gendarmerie territoriale de Fimela, située dans le centre du pays, a arrêté mardi 110 personnes qui tentaient de quitter la côte à bord d’une pirogue au large de Diakhanor, un village de la commune de Palmarin. L’information a été confirmée par une source sécuritaire citée par l’APS.



Selon le communiqué de la brigade, l’intervention rapide des équipes a permis d’intercepter l’embarcation à environ 40 kilomètres des côtes. Parmi les personnes arrêtées figurent des ressortissants sénégalais, gambiens, ghanéens et guinéens.



Les trois responsables de la pirogue sont parvenus à s’échapper, laissant les passagers derrière eux. Certains ont tenté de rejoindre la rive à la nage pour éviter l’interpellation.



D’après la même source, l’embarcation avait quitté lundi soir Djinack Bara, en Gambie, aux environs de 22 heures, avec l’intention de rejoindre l’Espagne.



La gendarmerie de Fimela a aussi saisi plusieurs éléments trouvés à bord, notamment des fûts remplis de carburant hors-bord, des moteurs hors-bord et une motopompe.

