Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Baisse des prix du carburant : les gérants de stations dénoncent une application jugée inadaptée


Rédigé le Mercredi 17 Décembre 2025 à 07:00 | Lu 36 fois Rédigé par


L’Association des gérants de stations-service du Sénégal soutient la baisse des prix du carburant, tout en critiquant les modalités d’application et les contrôles jugés injustes.


Baisse des prix du carburant : les gérants de stations dénoncent une application jugée inadaptée

 

À la suite de l’annonce, samedi aux environs de 18 heures, de la réduction des prix des produits pétroliers sur l’ensemble du territoire national, l’Association des Gérants de Stations de Service du Sénégal a fait part de sa position. Par la voix de son président, l’organisation dit partager, sur le principe, la décision des autorités, estimant qu’elle pourrait contribuer à alléger le coût de la vie des populations.

Toutefois, l’association remet en question les conditions de mise en œuvre de cette mesure. Selon son président, les gérants de stations ne disposent ni du pouvoir ni de la responsabilité d’ajuster eux-mêmes les prix affichés sur les pompes. Cette opération, souligne-t-il, relève exclusivement des compagnies pétrolières et des structures habilitées à intervenir sur les équipements.

L’organisation critique également les opérations de contrôle menées seulement quelques heures après l’annonce officielle, assorties d’amendes et de convocations. Une démarche jugée injuste, dans la mesure où les gérants, considérés comme de simples locataires des stations, s’exposent à des sanctions contractuelles s’ils modifient les installations sans autorisation.

Le président de l’association évoque par ailleurs des pertes financières importantes, pouvant aller de cinq à dix millions de francs CFA pour certains gérants. Face à cette situation, il appelle ses membres à ne pas s’acquitter des amendes infligées et exhorte les autorités à engager des discussions directement avec les compagnies pétrolières.

Enfin, l’association alerte sur les conséquences qu’entraînerait une éventuelle fermeture massive des stations-service, rappelant le rôle essentiel de ces structures dans le service public de proximité, notamment en cas d’urgence.




Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

PDS à Thiès : unité et préparation des fédérations pour les prochaines élections

Lat Soukabé Fall - 14/12/2025 - 0 Commentaire
PDS à Thiès : unité et préparation des fédérations pour les prochaines élections
Le Parti démocratique sénégalais (PDS) a procédé à une importante remobilisation de ses troupes à Thiès, marquant une nouvelle étape dans la relance de ses activités politiques dans la cité du rail....

Thiès : Babacar Diop et la SONAGED S.A. à l’offensive pour faire de la ville la première cité durable du Sénégal

Lat Soukabé Fall - 13/12/2025 - 0 Commentaire
Thiès : Babacar Diop et la SONAGED S.A. à l’offensive pour faire de la ville la première cité durable du Sénégal
Une vaste opération de nettoiement a été lancée à Thiès sous l’impulsion du maire Babacar Diop, en partenariat avec la SONAGED S.A. (Société Nationale de Gestion Intégrée des Déchets). Cette...

Actualités

Baisse des prix du carburant : les gérants de stations dénoncent une application jugée inadaptée

- 17/12/2025 - 0 Commentaire
Baisse des prix du carburant : les gérants de stations dénoncent une application jugée inadaptée
L’Association des gérants de stations-service du Sénégal soutient la baisse des prix du carburant, tout en critiquant les modalités d’application et les contrôles jugés injustes.   À la suite...

Diamniadio : mise en service de la première usine sénégalaise d’assemblage de véhicules militaires

- 17/12/2025 - 0 Commentaire
Diamniadio : mise en service de la première usine sénégalaise d’assemblage de véhicules militaires
Le Sénégal franchit une étape majeure vers l’autonomie stratégique avec l’inauguration, à Diamniadio, d’une usine d’assemblage de véhicules tactiques militaires.   Le Président de la République...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags