Baisse des prix du carburant : les gérants de stations dénoncent une application jugée inadaptée





À la suite de l’annonce, samedi aux environs de 18 heures, de la réduction des prix des produits pétroliers sur l’ensemble du territoire national, l’Association des Gérants de Stations de Service du Sénégal a fait part de sa position. Par la voix de son président, l’organisation dit partager, sur le principe, la décision des autorités, estimant qu’elle pourrait contribuer à alléger le coût de la vie des populations.



Toutefois, l’association remet en question les conditions de mise en œuvre de cette mesure. Selon son président, les gérants de stations ne disposent ni du pouvoir ni de la responsabilité d’ajuster eux-mêmes les prix affichés sur les pompes. Cette opération, souligne-t-il, relève exclusivement des compagnies pétrolières et des structures habilitées à intervenir sur les équipements.



L’organisation critique également les opérations de contrôle menées seulement quelques heures après l’annonce officielle, assorties d’amendes et de convocations. Une démarche jugée injuste, dans la mesure où les gérants, considérés comme de simples locataires des stations, s’exposent à des sanctions contractuelles s’ils modifient les installations sans autorisation.



Le président de l’association évoque par ailleurs des pertes financières importantes, pouvant aller de cinq à dix millions de francs CFA pour certains gérants. Face à cette situation, il appelle ses membres à ne pas s’acquitter des amendes infligées et exhorte les autorités à engager des discussions directement avec les compagnies pétrolières.



Enfin, l’association alerte sur les conséquences qu’entraînerait une éventuelle fermeture massive des stations-service, rappelant le rôle essentiel de ces structures dans le service public de proximité, notamment en cas d’urgence.

