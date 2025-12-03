Thiès : tensions et dispositif sécuritaire renforcé lors des combats de lutte à l’hippodrome





Les combats de lutte organisés ce dimanche 14 décembre 2025 à l’hippodrome Ndiaw Macodou Diop de Thiès se sont déroulés dans une atmosphère particulièrement tendue, nécessitant une vigilance accrue des forces de sécurité.



Dès le début de l’après-midi, des agents de police en civil sont intervenus pour interpeller plusieurs individus soupçonnés de tentatives d’agression. La situation est restée sous surveillance jusqu’à la fin du grand combat, remporté par le lutteur surnommé « 10000 problèmes ».



À l’issue de cette affiche phare, les forces de l’ordre issues du Commissariat central, du 1er arrondissement et des Parcelles Assainies ont eu recours à des gaz lacrymogènes afin de disperser une foule très nombreuse et de sécuriser l’avenue Lamine Gueye, empruntée par les amateurs lors de leur retour.



Par crainte de nouveaux incidents, des habitants des quartiers de Diamaguene et de Mbambara Alé Lô ont pris les devants en érigeant des barricades dans leurs rues pour protéger leurs domiciles. Cette réaction fait suite aux agressions et actes de vandalisme enregistrés le week-end précédent, le 7 octobre 2025, après des compétitions de lutte, marqués notamment par des vols de téléphones et un climat d’insécurité.



À Thiès, ces événements suscitent une vive inquiétude au sein de l’opinion publique. De nombreux amateurs appellent désormais à une meilleure organisation des manifestations de lutte afin d’éviter de nouveaux débordements après les combats.



