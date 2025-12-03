Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Thiès : un téléviseur et de l’argent disparaissent dans un vol suspect


Rédigé le Mercredi 17 Décembre 2025 à 21:25 | Lu 23 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un cambriolage a été signalé aux Parcelles Assainies, Unité 2, à Thiès. La victime, Mareme, avait quitté son domicile pour rendre visite à sa mère lorsque les faits se sont produits. À son retour, elle a constaté la disparition de son téléviseur écran plat et d’une somme de 200 000 francs CFA.


Thiès : un téléviseur et de l’argent disparaissent dans un vol suspect

Fait particulier, aucune porte n’a été forcée, ce qui laisse penser que le vol a été commis sans effraction visible. L’appartement étant partagé avec d’autres occupants, l’accès au logement n’était pas limité, ce qui complique l’enquête.

Dans le cadre des investigations, la femme de ménage, qui a régulièrement accès à l’appartement, est soupçonnée. Après la découverte du vol, elle ne répondait plus à son téléphone, mais a finalement été contactée via un autre numéro, selon les informations recueillies.

Une plainte a été déposée auprès des services compétents. Les autorités poursuivent leurs vérifications pour identifier les auteurs du vol et déterminer les circonstances exactes de l’affaire.

Cet incident met en lumière les problématiques de sécurité dans les appartements partagés, où l’accès de certaines personnes peut faciliter les vols. Les habitants du quartier sont invités à la vigilance et à signaler tout comportement suspect aux autorités.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

PDS à Thiès : unité et préparation des fédérations pour les prochaines élections

Lat Soukabé Fall - 14/12/2025 - 0 Commentaire
PDS à Thiès : unité et préparation des fédérations pour les prochaines élections
Le Parti démocratique sénégalais (PDS) a procédé à une importante remobilisation de ses troupes à Thiès, marquant une nouvelle étape dans la relance de ses activités politiques dans la cité du rail....

Thiès : Babacar Diop et la SONAGED S.A. à l’offensive pour faire de la ville la première cité durable du Sénégal

Lat Soukabé Fall - 13/12/2025 - 0 Commentaire
Thiès : Babacar Diop et la SONAGED S.A. à l’offensive pour faire de la ville la première cité durable du Sénégal
Une vaste opération de nettoiement a été lancée à Thiès sous l’impulsion du maire Babacar Diop, en partenariat avec la SONAGED S.A. (Société Nationale de Gestion Intégrée des Déchets). Cette...

Actualités

Produits SOFTCARE : l’ARP autorise leur remise sur le marché après de nouvelles vérifications

- 17/12/2025 - 0 Commentaire
Produits SOFTCARE : l’ARP autorise leur remise sur le marché après de nouvelles vérifications
Après une inspection approfondie à Sindia, l’ARP confirme la conformité des produits SOFTCARE et autorise leur retour sur le marché sénégalais.   Quelques jours après avoir ordonné le retrait...

Dahra Djoloff : un élève échappe de justesse à une tentative d’enlèvement, l’inquiétude grandit à Linguère

- 17/12/2025 - 0 Commentaire
Dahra Djoloff : un élève échappe de justesse à une tentative d’enlèvement, l’inquiétude grandit à Linguère
À Dahra Djoloff, un collégien de 16 ans a échappé à une tentative d’enlèvement. Cet incident ravive les inquiétudes sécuritaires dans le département de Linguère.   Les habitants de la ville de...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags