Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Le Jaraaf de Djilor (80 ans), disparu depuis 35 jours, retrouvé mort dans des conditions terribles


Rédigé le Jeudi 18 Décembre 2025 à 10:01 | Lu 27 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La communauté de Djilor Djonick, dans le département de Foundiougne, est plongée dans une profonde consternation après la découverte du corps sans vie de Diatta Sarr, Jaraaf de la localité, porté disparu depuis le 13 novembre dernier. Âgé de plus de 80 ans, ce notable respecté occupait une place centrale dans l’organisation traditionnelle et l’histoire de ce village rattaché au royaume du Saloum.


Le Jaraaf de Djilor (80 ans), disparu depuis 35 jours, retrouvé mort dans des conditions terribles

Diatta Sarr n’était pas seulement un chef traditionnel. Il incarnait une mémoire vivante du Saloum, dépositaire des valeurs ancestrales, des coutumes et des mécanismes traditionnels de régulation sociale. En tant que Jaraaf, il jouait un rôle clé dans la médiation, la gestion des affaires communautaires et la préservation de l’équilibre social au sein de Djilor Djonick.

Sa disparition laisse un vide immense, tant sur le plan institutionnel que spirituel. De nombreux habitants évoquent un homme sage, discret et profondément attaché à la paix sociale, dont la parole faisait autorité.

 

La découverte du corps dans des circonstances qualifiées de terribles soulève de nombreuses interrogations au sein de la population. Les autorités compétentes ont été saisies afin de faire toute la lumière sur les conditions exactes du décès. Une enquête devrait permettre de déterminer les causes et les circonstances de cette mort qui bouleverse profondément la région.

En attendant, le choc est immense. À Djilor comme dans les villages environnants, les témoignages de compassion affluent, et les prières se multiplient pour le repos de l’âme du défunt.

Des cérémonies traditionnelles et religieuses devraient être organisées dans les prochains jours pour rendre un dernier hommage à celui qui fut, pendant des décennies, un repère et un symbole d’autorité morale.

Avec la disparition de Diatta Sarr, Djilor perd une figure historique, et le Saloum, l’un de ses gardiens de la tradition. Une page importante de l’histoire locale se tourne, dans la douleur et le recueillement.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags