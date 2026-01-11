Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Thiès : un pêcheur devant la justice pour des faits impliquant une adolescente


Rédigé le Mercredi 14 Janvier 2026 à 11:42 | Lu 26 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un pêcheur âgé de 25 ans a comparu devant la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Thiès pour des faits graves impliquant une adolescente de 16 ans, survenus en marge du Gamou de Thiénaba.


Thiès : un pêcheur devant la justice pour des faits impliquant une adolescente
Selon la partie plaignante, les événements se seraient déroulés dans la nuit de la célébration religieuse. La jeune fille aurait rejoint le mis en cause à l’occasion du Gamou avant d’être conduite dans un endroit isolé, où des actes répréhensibles auraient été commis sans son accord.

Toujours d’après la même source, le prévenu aurait, par la suite, tenté d’orienter la victime vers une autre version des faits en évoquant l’intervention d’une tierce personne.

La mère de l’adolescente, constituée partie civile, a réclamé une indemnisation de 500 000 francs CFA pour le préjudice subi.
À la barre, le prévenu a rejeté l’ensemble des accusations. Il a affirmé qu’ils n’étaient pas seuls au moment des faits et a nié toute conduite vers un lieu isolé. Il a également soutenu entretenir de bonnes relations avec la jeune fille et avoir nourri des intentions sérieuses à son égard.

La mère du mis en cause a abondé dans le même sens, déclarant que l’adolescente ne lui aurait jamais imputé les faits à son fils, évoquant plutôt une version impliquant une autre personne.

Le ministère public a, pour sa part, estimé que des tentatives de dissimulation auraient été entreprises après les événements. Des éléments matériels ont été examinés au cours des débats. Le parquet a requis une peine de dix ans de réclusion criminelle.
La défense a soulevé certaines contradictions dans les déclarations initiales et s’est appuyée sur les conclusions médicales versées au dossier pour solliciter la relaxe de son client.

L’affaire a été mise en délibéré. Le verdict est attendu le 10 février 2026.


Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags