Incendie à Thiès : une voiture s’embrase devant la clinique Habib Saad

Heureusement, aucune personne n’a été blessée lors de l’incident.

Les pompiers ont rapidement été alertés et sont intervenus pour maîtriser l’incendie avant qu’il ne cause des dégâts plus importants.



Pour l’instant, les causes de l’incendie restent inconnues. Les autorités locales ont ouvert une enquête afin de déterminer s’il s’agit d’un problème mécanique ou d’une autre circonstance.



La circulation autour de la clinique a été momentanément perturbée, mais la situation est désormais sous contrôle.



Les habitants sont invités à rester vigilants et à signaler tout incident similaire aux services compétents.