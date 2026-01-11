Menu
Incendie à Thiès : une voiture s’embrase devant la clinique Habib Saad


Rédigé le Mercredi 14 Janvier 2026 à 13:24 | Lu 41 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le 14 janvier vers midi, un véhicule de marque Renault a pris feu devant la clinique Habib Saad, provoquant la panique parmi les passants et le personnel médical.


Heureusement, aucune personne n’a été blessée lors de l’incident. 
Les pompiers ont rapidement été alertés et sont intervenus pour maîtriser l’incendie avant qu’il ne cause des dégâts plus importants.

Pour l’instant, les causes de l’incendie restent inconnues. Les autorités locales ont ouvert une enquête afin de déterminer s’il s’agit d’un problème mécanique ou d’une autre circonstance.

La circulation autour de la clinique a été momentanément perturbée, mais la situation est désormais sous contrôle.

Les habitants sont invités à rester vigilants et à signaler tout incident similaire aux services compétents.


Lat Soukabé Fall

