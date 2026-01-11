Procès de Bineta et ses co-accusés pour détournement de mineure et pratiques lesbiennes

Lors de l’audience, le procureur a requis des peines sévères : trois mois de prison ferme pour les femmes et six mois pour les hommes, en raison de leur implication présumée dans le réseau criminel.

Le tribunal a fixé le délibéré au 19 janvier 2026, date à laquelle les accusés connaîtront leur sort. Les autorités judiciaires insistent sur la gravité de cette affaire, qui a fortement mobilisé l’attention de l’opinion publique à Dakar.

L’enquête, menée plusieurs semaines avant les arrestations, visait à cerner l’étendue du réseau et la responsabilité exacte de chaque suspect. Cette affaire illustre les efforts des forces de l’ordre pour lutter contre les réseaux de criminalité impliquant des mineures et des pratiques interdites par la loi.



