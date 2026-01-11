Diourbel : un dépôt de boissons périmées découvert en pleine nature par les services d’hygiène





La brigade régionale d’hygiène de Diourbel a annoncé avoir découvert un important dépôt de boissons impropres à la consommation, abandonné à la périphérie de la commune. Les produits concernés seraient périmés depuis l’année 2021.



Selon le chef de la brigade régionale d’hygiène, le capitaine Ismaïla Diagne, cette découverte fait suite à des alertes émises par des populations locales ainsi que par certaines autorités. Les services compétents se sont rendus sur les lieux dès réception des signalements.



D’après les premiers éléments recueillis sur place, un camion aurait déversé les boissons sur le site avant de quitter la zone, laissant les produits exposés en pleine nature.



Le capitaine Diagne a qualifié les faits d’acte d’une extrême gravité, estimant qu’il s’agit d’une infraction pénale imputable à un commerçant ou à un distributeur mal intentionné. Il a précisé que le site a été sécurisé et que les boissons périmées feront l’objet d’une destruction par les services d’hygiène.



Il a également révélé que des enfants avaient commencé à consommer certaines de ces boissons avant l’intervention des autorités, une situation qu’il juge particulièrement dangereuse pour la santé des populations.



Des enquêtes seront menées en collaboration avec la police afin d’identifier les responsables de cet abandon et de leur appliquer des sanctions proportionnelles à la gravité des faits.



Le chef de la brigade régionale d’hygiène a, par ailleurs, appelé les populations à faire preuve de vigilance, notamment à l’approche du Magal de Kazu Rajab, prévu vendredi prochain à Touba.



Enfin, il a plaidé pour un renforcement des effectifs du service régional d’hygiène, afin de permettre une meilleure couverture des missions sur l’ensemble de la région de Diourbel.

