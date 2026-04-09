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Thiès : un individu ivre interpellé pour violation de domicile


Rédigé le Vendredi 10 Avril 2026 à 15:20 | Lu 45 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un individu poursuivi pour tentative de vol a comparu devant le tribunal de Thiès après s’être introduit nuitamment dans un domicile. Les faits remontent à une nuit où le mis en cause, en état d’ébriété avancé, a pénétré dans une maison avec l’intention manifeste de dérober des biens.


Thiès : un individu ivre interpellé pour violation de domicile
Alertés par des bruits suspects, les occupants ont rapidement réagi, permettant son interpellation. Placé en garde à vue, le prévenu a reconnu les faits, évoquant une perte de lucidité liée à l’alcool.

À l’audience, le procureur de la République a estimé que l’état d’ivresse ne saurait excuser une telle infraction, insistant sur la gravité de la violation de domicile.

Il a requis une peine de deux ans d’emprisonnement, dont une partie ferme.

Le verdict est attendu dans les prochains jours.


Lat Soukabé Fall

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