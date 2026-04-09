Thiès : un individu ivre interpellé pour violation de domicile

Alertés par des bruits suspects, les occupants ont rapidement réagi, permettant son interpellation. Placé en garde à vue, le prévenu a reconnu les faits, évoquant une perte de lucidité liée à l’alcool.



À l’audience, le procureur de la République a estimé que l’état d’ivresse ne saurait excuser une telle infraction, insistant sur la gravité de la violation de domicile.



Il a requis une peine de deux ans d’emprisonnement, dont une partie ferme.



Le verdict est attendu dans les prochains jours.