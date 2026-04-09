Ziara générale de Tivaouane : Appel du Khalife général

Ziara générale de Tivaouane : Le Khalife général des Tidjanes appelle à la fin des grèves dans le secteur des transports

Tivaouane s’apprête à vibrer au rythme de la grande Ziara générale des Tidjanes prévue ce dimanche. Des milliers de fidèles sont attendus dans la ville sainte pour cet événement spirituel majeur.

« Nous exhortons les syndicats des transports à mettre fin à ce mouvement afin de faciliter l’acheminement des fidèles vers Tivaouane. Le dialogue doit primer pour le bien des populations. »

Le Khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, a lancé cet appel solennel à travers son porte-parole, Serigne Moustapha Sy Al Amine, lors du Comité régional de développement préparatoire à la ziara.

De nombreuses personnalités religieuses, politiques et administratives ont pris part à la rencontre. Les autorités ont promis un important dispositif sécuritaire et sanitaire pour garantir le bon déroulement de cette ziara.

Cet appel intervient dans un contexte marqué par la persistance de la grève dans le secteur des transports, qui risque de compliquer le déplacement des pèlerins.