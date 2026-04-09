Touba : Un marchand ambulant de 63 ans arrêté pour péd0philie sur un mineur fugueur

Un marchand ambulant âgé de 63 ans a été déféré par la Brigade de Recherches de la compagnie de gendarmerie de Touba pour des faits présumés de pédophilie et de tentative d'actes contre nature sur un mineur de 14 ans. ‎ ‎Selon les faits rapportés, l'apprenti mécanicien B.O. Seck, âgé de 14 ans, avait fugué de son domicile familial au quartier Bagdad et passait ses nuits à la belle étoile, entre Touba et Mbacké. C'est dans ces circonstances qu'il a rencontré le mis en cause, qui lui a proposé de venir passer la nuit sous sa tente, prétextant qu'il faisait trop sombre pour que le garçon continue son chemin. ‎ ‎Le mineur a accepté la proposition, pensant que l'homme était bienveillant. Cependant, profitant de son sommeil, le sexagénaire a tenté d'enlever le pantalon du garçon dans l'intention de l'abuser sexuellement. L'adolescent s'est réveillé et s'est opposé fermement aux intentions du mis en cause, ce qui a entraîné une altercation. Des membres du comité Samm Wormay Touba sont intervenus et le suspect a été mis à la disposition des gendarmes. ‎ ‎L'affaire est actuellement entre les mains du procureur Amary Faye, qui décidera des suites à donner.