Thiès 2026 : Babacar Diop dévoile un vaste programme culturel autour de la fête nationale

Dans ce contexte, plusieurs artistes de renom ont déjà foulé le sol thiessois. Parmi eux, Wally Ballago Seck et Ma Sané, venus répondre à l’appel de la municipalité pour participer à un programme artistique d’envergure. Leur présence marque une volonté claire des autorités locales de placer la culture au cœur des festivités.





Le point culminant de cette dynamique sera sans conteste le méga concert prévu dans la nuit du 5 avril 2026, au lendemain du traditionnel défilé du 4 avril. Lors d’une conférence de presse conjointe avec le maire Babacar Diop, Wally Ballago Seck a enflammé l’assistance en promettant un « tera-concert » aux Thiessois, venus nombreux pour l’occasion. Une déclaration qui a immédiatement suscité enthousiasme et attentes auprès des populations.





De son côté, le maire Babacar Diop a levé le voile sur une programmation riche et diversifiée. Au-delà du défilé officiel, plusieurs activités culturelles, animations artistiques et initiatives citoyennes sont prévues avant, pendant et après la fête nationale. L’objectif est double : renforcer le sentiment d’unité nationale et offrir un espace d’expression aux talents locaux et nationaux.





Cette approche traduit une ambition forte : faire de Thiès une véritable vitrine culturelle à l’échelle nationale, tout en consolidant son rôle de capitale du rail et de pôle d’attraction événementiel.





À l’approche du 4 avril, l’engouement est déjà palpable dans les rues de la ville. Entre préparatifs logistiques, répétitions artistiques et montée en puissance de la communication, tout laisse présager une célébration grandiose, à la hauteur de l’histoire et des aspirations du peuple sénégalais.

