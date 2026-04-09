Sénégal : Une issue favorable après plusieurs jours de grève des transporteurs

Après plusieurs jours de paralysie marqués par une grève qui commençait à peser lourdement sur les usagers, les transporteurs sénégalais semblent avoir obtenu une première avancée significative dans leurs revendications. Initialement engagés dans un mouvement de protestation sans résultat concret, les acteurs du secteur avaient décidé de durcir le ton en décrétant une grève illimitée à l’échelle nationale. Ce vendredi marque toutefois un tournant dans ce bras de fer entre les professionnels du transport et les autorités. Selon le transporteur Alassane Ndoye, une délégation des acteurs du secteur a été reçue par le président de la République, une rencontre qui a permis d’ouvrir la voie à un début de solution. Même si l’ensemble des dix points inscrits dans leur plateforme revendicative n’a pas encore été validé, des avancées notables ont été enregistrées. Parmi les mesures phares annoncées figure la reprise des voyages nocturnes sur toute l’étendue du territoire national, une décision attendue depuis plusieurs mois par les transporteurs comme par les populations. Cette reprise du trafic nocturne constitue un soulagement pour de nombreux usagers, notamment ceux reliant les grandes villes et les zones rurales, fortement impactés par les restrictions en vigueur. Toutefois, les discussions sont loin d’être closes. D’après les précisions apportées par Alassane Ndoye, d’autres points essentiels seront examinés dans les prochains jours afin de parvenir à un consensus durable. Les transporteurs restent donc vigilants, tout en affichant une volonté de dialogue avec les autorités. Cette évolution pourrait marquer le début d’une normalisation progressive du secteur du transport, crucial pour l’économie nationale et la mobilité des citoyens. Reste à savoir si les engagements à venir permettront d’éviter de nouvelles tensions dans les semaines à venir.
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Sénégal : Une issue favorable après plusieurs jours de grève des transporteurs
Rédigé le Vendredi 10 Avril 2026 à 15:54 | Lu 102 fois Rédigé par Hanne Abou
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