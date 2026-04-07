La rencontre politique tenue à Daral Peul, à Thiès, a servi de tribune à Cheikh Oumar Hann, figure de Nouvelle Responsabilité, pour dérouler une charge vigoureuse contre le pouvoir en place. Dans une déclaration sans détour, l’ancien ministre a soutenu que, « qu’il leur plaise ou non, en 2027, les élections locales se tiendront et le calendrier électoral sera respecté », avant d’assurer que son camp se préparait d’ores et déjà à aller en campagne.

Une sortie politique au vitriol Face à ses partisans, Cheikh Oumar Hann a exprimé une profonde indignation sur l’état du pays, en s’appuyant notamment sur l’exemple de Thiès. Il a dit sa « honte » devant ce qu’il considère comme un recul manifeste dans la conduite des affaires publiques et dans l’exécution des travaux. Selon lui, les réalisations visibles dans la capitale du Rail ne répondent ni aux standards attendus, ni aux ambitions qu’exige une grande ville comme Thiès. Dans un style offensif, il a comparé les travaux actuels à « des travaux d’artisan », estimant qu’ils sont très éloignés de ce qui se faisait auparavant. Poussant plus loin sa critique, il a averti sur les risques d’une dégradation continue des conditions de vie, évoquant même la crainte de pénuries d’électricité, de riz et d’huile si, selon lui, la trajectoire actuelle n’était pas corrigée. Le responsable politique est allé jusqu’à affirmer que, même durant la crise du Covid-19, le pays n’avait pas atteint un tel niveau de difficulté. Dans son propos, il a soutenu que son camp avait déjà montré la voie à suivre, mais que les autorités actuelles refusaient de s’en inspirer. D’où son appel direct : demander pardon au peuple et rendre le pays à ceux qui, selon lui, savent le remettre au travail.

Hommages appuyés à Amadou Ba et aux responsables du mouvement La rencontre s’est déroulée en présence de plusieurs responsables politiques et militants. Ousmane Diop y a notamment pris la parole pour rendre un hommage remarqué à Amadou Ba, à Cheikh Oumar Ba ainsi qu’aux membres de Nouvelle Responsabilité et de Jamm dji. L’accent a été mis sur la fidélité, l’engagement et la solidité du compagnonnage politique autour d’une même vision. Au cours de cette rencontre, les intervenants ont également salué l’expérience politique d’Amadou Ba ainsi que celle d’Assane Sow, présentés comme des repères dans la recomposition en cours. Le discours dominant a insisté sur la nécessité de s’appuyer sur des hommes rompus à l’exercice du pouvoir, capables de porter une alternative crédible dans un contexte national jugé difficile.

Un appel aux Thiessois et aux parents pour plébisciter Nouvelle Responsabilité Dans la salle, l’appel à la mobilisation a occupé une place centrale. Assane Sow s’est particulièrement adressé à ses parents, sympathisants et proches, pour les inviter à soutenir massivement Nouvelle Responsabilité. Le message est clair : structurer davantage les bases, renforcer l’implantation à Thiès et préparer le terrain politique en direction des prochaines échéances. À travers cette réunion, les responsables du mouvement ont cherché à installer un double message : d’une part, dénoncer la gestion actuelle du pays ; d’autre part, bâtir une force politique organisée, capable de convaincre et de reprendre l’initiative sur le terrain. La référence répétée à 2027 montre que, pour Cheikh Oumar Hann et ses alliés, la bataille électorale a déjà commencé dans les esprits.

Thiès, un terrain de reconquête politique Le choix de Thiès n’est pas anodin. Ville symbolique, carrefour politique majeur et place stratégique dans les équilibres nationaux, la capitale du Rail redevient plus que jamais un terrain de démonstration et de reconquête. En prenant pour exemple les travaux urbains et les difficultés quotidiennes des populations, Cheikh Oumar Hann a voulu ancrer son discours dans les réalités locales afin de mieux résonner avec les préoccupations concrètes des Thiessois. Au-delà des critiques, cette sortie à Daral Peul traduit la volonté de Nouvelle Responsabilité de s’implanter durablement dans le paysage politique thiessois, avec l’ambition affichée de fédérer autour d’Amadou Ba, de Cheikh Oumar Hann et des autres responsables engagés dans cette nouvelle séquence.