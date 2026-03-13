Parcelles Assainies :un neveu détourne 4,18 millions FCFA

Selon ses déclarations, il y avait rangé exactement 4 180 000 francs CFA. Une épargne constituée avec patience, qu’il pensait en sécurité. Mais après vérification, il constate que tout l’argent s’est volatilisé. Sans perdre de temps, il saisit le commissariat de l’Unité 15 pour signaler les faits.





Très vite, les enquêteurs orientent leurs soupçons vers un proche : son propre neveu, Moustapha Fall, âgé de 24 ans. Mécanicien de profession, le jeune homme vivait dans le même appartement que son oncle. Interpellé le 17 mars 2026, il finit par passer aux aveux.





Face aux enquêteurs, il reconnaît avoir forcé la valise et emporté l’intégralité de la somme. Mais c’est surtout l’utilisation de l’argent qui retient l’attention. Moustapha Fall explique avoir injecté 400 000 francs CFA dans un projet de poulailler, réglé des frais médicaux pour son père malade et envoyé 600 000 francs CFA à son frère aîné resté au village.





Il affirme également avoir utilisé une partie de l’argent pour subvenir aux besoins de la famille, notamment en achetant des vivres. Dans la liste de ses dépenses figurent aussi quatre moutons, acquis à raison de 100 000 francs CFA chacun.





Mais une partie des fonds reste introuvable. Le suspect déclare avoir perdu 400 000 francs CFA après avoir égaré son portefeuille à la gare des Baux Maraîchers. Une version qui laisse les enquêteurs sceptiques. Quant au reste de l’argent, il évoque des dépenses personnelles, sans fournir de détails précis.





Au terme de l’enquête, Moustapha Fall a été déféré au parquet le 19 mars 2026 pour vol de numéraires commis avec effraction. Une affaire qui met en lumière une fois de plus les drames silencieux qui peuvent se jouer au sein même des familles.

