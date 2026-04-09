ICS inaugure deux villages délocalisés : Le maire de Thiès, Dr Babacar Diop, satisfait de cette avancée majeure

Les Industries Chimiques du Sénégal (ICS) ont procédé, vendredi dernier, à l’inauguration officielle de deux nouveaux villages délocalisés : Ndary et Thissé 1, situés dans la commune de Méouane, département de Tivaouane.

Le maire de la ville de Thiès, Dr Babacar Diop, a exprimé sa grande satisfaction face à cette réalisation qui offre aux populations des conditions de vie modernes et dignes.

Ces villages ont été entièrement reconstruits avec toutes les commodités nécessaires : accès à l’eau potable, électricité, infrastructures sanitaires et un cadre de vie amélioré. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la responsabilité sociétale de l’entreprise et de la politique de relocalisation des populations impactées par l’activité minière.

Le préfet du département de Tivaouane, Mamadou Guèye, ainsi que les autorités coutumières ont pris part à la cérémonie. Les populations bénéficiaires ont manifesté leur gratitude pour ces nouvelles habitations qui marquent une nette amélioration de leur cadre de vie.

Cette inauguration constitue une avancée concrète dans le développement inclusif de la région de Thiès.