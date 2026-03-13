Dakar : interpellation d’un chauffeur après une agression sur une passagère

Les faits se seraient déroulés à Dakar. D’après les premiers éléments, la passagère avait commandé une course normalement, avant que le conducteur ne change brusquement d’itinéraire, éveillant ses soupçons. Inquiète, elle aurait exprimé son refus de continuer le trajet.





La situation aurait alors dégénéré. Le chauffeur se serait montré particulièrement agressif, s’en prenant physiquement à la cliente et lui causant des blessures visibles. Une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux montre la victime en état de choc, le visage marqué.





Selon plusieurs témoignages, l’individu aurait également tenté de s’emparer des effets personnels de la passagère, notamment son sac et son téléphone.





Alertés par les cris, des agents des forces de l’ordre présents non loin des lieux sont intervenus rapidement. Leur réaction a permis de stopper l’agression et de procéder à l’interpellation du suspect.





La victime a été prise en charge, tandis qu’une enquête devrait permettre d’établir précisément les faits.





Cette affaire relance avec force les préoccupations autour de la sécurité des usagers des VTC, un sujet déjà sensible ces derniers mois au Sénégal, où plusieurs incidents similaires ont été signalés.

