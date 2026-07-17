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Thiès : un incendie ravage un magasin à la gare ferroviaire, plus de 70 millions FCFA de pertes


Rédigé le Dimanche 19 Juillet 2026 à 19:52 | Lu 57 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un violent incendie s'est déclaré dans la nuit du samedi 18 juillet 2026, aux environs de minuit, dans un commerce situé à la gare ferroviaire de Thiès. Le sinistre a entièrement détruit le magasin de D. Ndiaye, spécialisé dans la vente d'ordinateurs, de tablettes, de téléphones portables et d'accessoires.


Thiès : un incendie ravage un magasin à la gare ferroviaire, plus de 70 millions FCFA de pertes

Selon les informations recueillies, c'est le gardien du marché qui a donné l'alerte. Ne parvenant pas à joindre les sapeurs-pompiers, il a appelé le propriétaire du magasin pour lui demander de se rendre sur les lieux et de tenter d'alerter les secours.
 

À son arrivée, D. Ndiaye a découvert son commerce déjà en proie aux flammes. Malgré l'intervention des sapeurs-pompiers, les dégâts étaient considérables. Les ordinateurs, tablettes, téléphones et de nombreux autres équipements ont été entièrement consumés par le feu. Les pertes sont estimées à plus de 70 millions de francs CFA.
 

Le drame est d'autant plus lourd pour le commerçant que son activité avait été financée grâce à des prêts contractés auprès de deux banques. En quelques minutes, plusieurs années d'efforts et d'investissements sont parties en fumée, le plongeant dans une situation financière particulièrement préoccupante.
 
À ce stade, l'origine du sinistre n'a pas encore été officiellement établie. Toutefois, les premiers éléments recueillis sur place orienteraient les soupçons vers un problème de branchement électrique ou un court-circuit, une hypothèse qui devra être confirmée ou écartée par les conclusions de l'enquête ouverte par les autorités compétentes.



Lat Soukabé Fall

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