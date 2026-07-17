Selon les informations recueillies, c'est le gardien du marché qui a donné l'alerte. Ne parvenant pas à joindre les sapeurs-pompiers, il a appelé le propriétaire du magasin pour lui demander de se rendre sur les lieux et de tenter d'alerter les secours.





À son arrivée, D. Ndiaye a découvert son commerce déjà en proie aux flammes. Malgré l'intervention des sapeurs-pompiers, les dégâts étaient considérables. Les ordinateurs, tablettes, téléphones et de nombreux autres équipements ont été entièrement consumés par le feu. Les pertes sont estimées à plus de 70 millions de francs CFA.





Le drame est d'autant plus lourd pour le commerçant que son activité avait été financée grâce à des prêts contractés auprès de deux banques. En quelques minutes, plusieurs années d'efforts et d'investissements sont parties en fumée, le plongeant dans une situation financière particulièrement préoccupante.



À ce stade, l'origine du sinistre n'a pas encore été officiellement établie. Toutefois, les premiers éléments recueillis sur place orienteraient les soupçons vers un problème de branchement électrique ou un court-circuit, une hypothèse qui devra être confirmée ou écartée par les conclusions de l'enquête ouverte par les autorités compétentes.

