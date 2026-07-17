Selon l’accusation, Daouda Diop travaillait dans l’atelier de son patron, qui lui versait quotidiennement 3 000 F CFA. Malgré les conditions de travail jugées favorables, le jeune homme aurait nourri un projet criminel visant à récupérer le local.





Le plan aurait consisté à introduire du raticide, un produit toxique utilisé contre les rongeurs, dans une bouteille de bissap appartenant à son employeur. Mais après avoir bu une première gorgée, Mouhamadou Yacine Diallo aurait remarqué un goût amer et une modification de la couleur de la boisson. Il a alors soupçonné une tentative d’empoisonnement.





Le produit retrouvé a été analysé par les experts. Le rapport a révélé la présence d’une substance toxique avec une concentration importante, susceptible de provoquer de graves conséquences sur la santé.





Lors de l’enquête, Daouda Diop aurait reconnu les faits, affirmant avoir manipulé la bouteille de son patron pour prendre possession de son atelier. Il aurait également été surpris par les enquêteurs alors qu’il tentait de se débarrasser du sachet contenant le poison dans les toilettes après une demande pour aller se soulager.





Mais devant la barre, après trois années de détention provisoire, l’accusé a changé de version. Il a nié avoir voulu empoisonner son patron, affirmant avoir seulement placé une « potion mystique » dans la bouteille pour se protéger. Il a également soutenu que les bouteilles avaient été confondues.





La victime, elle, a confirmé la tentative d’empoisonnement présumée et déclaré ne pas avoir pardonné à son ancien apprenti. Selon ses propos, Daouda Diop lui aurait expliqué qu’un marabout lui aurait conseillé cet acte pour récupérer son atelier.





Le ministère public a estimé que la substance utilisée et la quantité retrouvée pouvaient entraîner la mort. Le procureur a requis 20 ans de réclusion criminelle contre l’accusé.





La défense, représentée par Me Ndiogou Ndiaye, a plaidé la clémence, évoquant « l’inconscience » d’un jeune homme qui doit pouvoir bénéficier d’une chance de réinsertion.

