Un incendie s’est déclaré dimanche matin dans un magasin situé au rez-de-chaussée de la mairie de Touba. Le sinistre a provoqué d’importants dégâts matériels, mais les services de l’état civil n’ont pas été affectés.

Alertés à 7 heures, les sapeurs-pompiers de la 23ᵉ compagnie d’incendie et de secours sont rapidement intervenus sur les lieux. Selon leur commandant, le premier véhicule est arrivé six minutes après l’alerte et les équipes ont immédiatement engagé les opérations pour contenir les flammes.

En raison de la configuration des locaux, les secours ont d’abord concentré leurs efforts sur le confinement du feu afin d’éviter sa propagation. L’incendie a finalement été totalement maîtrisé à 7 h 53. L’intervention a mobilisé deux fourgons pompe-tonnes ainsi que 25 sapeurs-pompiers.

Au cours des opérations, les équipes ont également veillé à préserver les archives administratives en empêchant les flammes d’atteindre le bureau qui les abrite et en mettant une partie du matériel à l’abri.

Le maire de Touba a indiqué que le local touché contenait notamment des balais, des climatiseurs, des lampadaires et divers équipements destinés aux services municipaux. Il s’est félicité que le service de l’état civil ait été épargné grâce à la rapidité d’intervention des secours.

Selon lui, seuls quelques registres ont été mouillés par l’eau utilisée pour l’extinction. Il a également rappelé que la mairie a engagé un processus de numérisation des actes d’état civil, dont l’avancement devrait limiter les conséquences du sinistre sur les archives.

Les causes de l’incendie n’ont pas encore été déterminées. Une enquête devra établir les circonstances exactes de cet incident.

À l’issue de l’intervention, le maire a plaidé pour la création d’un camp spécial des sapeurs-pompiers à Touba, doté de moyens humains et logistiques renforcés afin de mieux répondre aux besoins de la ville.