Selon les premiers témoignages recueillis sur place, la jeune élève était en train de puiser de l'eau lorsqu'un poteau en ciment soutenant le treuil du puits s'est soudainement effondré. Le lourd équipement est tombé sur la victime, lui causant des blessures mortelles.





Informé peu après les faits, le commissariat central de Kolda s'est rendu sur les lieux pour les constatations d'usage. Les sapeurs-pompiers ont évacué le corps vers la morgue de l'hôpital régional de Kolda, où une autopsie a été ordonnée.





Le parquet a été saisi de cette affaire et une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes du drame et d'établir d'éventuelles responsabilités liées à l'état de l'ouvrage

