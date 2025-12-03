Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Thiès : un homme poursuivi pour détournement de mineure et atteinte à la pudeur


Rédigé le Vendredi 12 Décembre 2025 à 17:25 | Lu 24 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le maçon M. Diakhaté, âgé de 30 ans, est poursuivi devant le tribunal des flagrants délits de Thiès pour détournement de mineure et atteinte à la pudeur. Il est accusé d’avoir conduit une adolescente de 17 ans, A. Mbaye, dans sa chambre à Mbour 1.


Thiès : un homme poursuivi pour détournement de mineure et atteinte à la pudeur

Selon les faits, les deux protagonistes se seraient rencontrés au rond-point Nguinth. M. Diakhaté aurait convaincu la jeune fille de se rendre chez lui sous prétexte de lui offrir un repas. La victime affirme avoir été conduite à deux reprises dans la chambre du prévenu, où il aurait tenté d’avoir des contacts inappropriés. Elle a déclaré qu’après avoir refusé, M. Diakhaté l’aurait menacée et giflée.

Son frère, B. Mbaye, a confirmé qu’elle avait passé la nuit chez le prévenu lors de l’une des visites.

M. Diakhaté a nié les faits, affirmant qu’il voulait présenter la jeune fille à sa mère en vue d’un mariage et que rien d’inapproprié ne s’était passé.

Le procureur de la République a relevé que le certificat médical indiquait l’absence de contacts physiques graves mais relevait des contacts inappropriés. Il a requis une peine de deux ans de prison ferme.

Le jugement est attendu prochainement.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags