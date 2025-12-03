Thiès : un homme poursuivi pour détournement de mineure et atteinte à la pudeur

Selon les faits, les deux protagonistes se seraient rencontrés au rond-point Nguinth. M. Diakhaté aurait convaincu la jeune fille de se rendre chez lui sous prétexte de lui offrir un repas. La victime affirme avoir été conduite à deux reprises dans la chambre du prévenu, où il aurait tenté d’avoir des contacts inappropriés. Elle a déclaré qu’après avoir refusé, M. Diakhaté l’aurait menacée et giflée.



Son frère, B. Mbaye, a confirmé qu’elle avait passé la nuit chez le prévenu lors de l’une des visites.



M. Diakhaté a nié les faits, affirmant qu’il voulait présenter la jeune fille à sa mère en vue d’un mariage et que rien d’inapproprié ne s’était passé.



Le procureur de la République a relevé que le certificat médical indiquait l’absence de contacts physiques graves mais relevait des contacts inappropriés. Il a requis une peine de deux ans de prison ferme.



Le jugement est attendu prochainement.

