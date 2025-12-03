Keur Massar : Un trafic d’actes de naissance éclate au grand jour

Un retraité et un ressortissant guinéen arrêtés

L’opération a conduit à l’interpellation de I. Diallo, un retraité domicilié à Sangalkam, ainsi qu’un ressortissant guinéen qui tentait de se faire passer pour un citoyen sénégalais. Celui-ci, identifié comme M. Diallo, utilisait une fausse identité grâce à des documents acquis de manière irrégulière.



Un extrait de naissance obtenu pour 15 000 F CFA

Lors de son audition, le ressortissant guinéen a reconnu avoir acheté à la mairie de Rufisque un extrait de naissance pour 15 000 F CFA, par l’intermédiaire d’I. Diallo, sans suivre la procédure légale de jugement supplétif.



Munis de cet acte frauduleux, les faussaires avaient réussi à obtenir un récépissé de dépôt de carte nationale d’identité sénégalaise, au nom d’un certain M. Sall, né le 11 octobre 1990.



Un système facilité par un agent de l’état civil

Interrogé à son tour, I. Diallo a admis l’authenticité de l’acte de naissance frauduleux. Il a expliqué que la manœuvre avait été orchestrée avec l’aide de S. Tall, aujourd’hui décédé, qui l’avait mis en contact avec un agent de l’état civil de la mairie de Rufisque. Il reconnaît également avoir encaissé les 15 000 F CFA remis par le ressortissant guinéen.



Des documents compromis saisis

La perquisition menée à son domicile de Sangalkam a permis de découvrir un lot important de documents administratifs suspects, parmi lesquels :



des actes de naissance,

des certificats de résidence,

des certificats de nationalité sénégalaise,

des récépissés de demande de carte d’identité.

Déférés au tribunal

À l’issue de l’enquête, les deux mis en cause ont été présentés devant le tribunal de grande instance de Rufisque pour fraude documentaire et immigration irrégulière.

