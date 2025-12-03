Mbacké : La police démantèle un réseau de voleurs de bétail, un berger sous bracelet électronique parmi les suspects

Une opération menée sur renseignement

Alertée par une information crédible, la brigade de recherches du commissariat urbain, dirigée par le commissaire Alioune Fall, a investi une maison en chantier située au quartier Palène. Les policiers y ont surpris les suspects en pleine action :



l’un d’eux était en train de dépecer un mouton ,

tandis que 22 autres animaux — 17 brebis et 5 béliers — marqués d’un « S » sur l’oreille, attendaient d’être déplacés.

Les suspects interpellés

Les mis en cause sont :



O. Ka , berger à Dahra Djolof,

A. Sow , berger à Loumbal,

C. Lignane , chauffeur domicilié à Mbacké,

les conducteurs de motos-Jakarta B. G. Ndiaye et C. Niang.

Les enquêteurs ont également saisi deux motos et trois machettes utilisées dans l’opération.



Un cerveau sous bracelet électronique… inactif

L’affaire prend une tournure troublante avec la découverte du bracelet électronique d’O. Ka, censé assurer son contrôle judiciaire. Le dispositif était hors service depuis plusieurs jours, sans qu’aucune alerte n’ait été déclenchée.



O. Ka avait été condamné à deux ans de prison par le tribunal de Louga pour coups et blessures volontaires, après avoir sectionné le bras d’un homme. Libéré au bout d’un an sous surveillance électronique, il devait indemniser la victime à hauteur de 5 millions FCFA.



Un berger retrouve son troupeau et fait basculer l’enquête

Initialement, les suspects avaient affirmé avoir acheté les moutons au marché de Sadio.

Mais le lendemain, M. Sow, berger à Louga, se présente au commissariat pour signaler la disparition de 23 moutons de son troupeau. Ses animaux avaient été dérobés pendant que ses enfants, épuisés, s’étaient endormis en brousse.



La description du bétail correspondait exactement aux animaux saisis, poussant O. Ka à passer aux aveux. Il a reconnu avoir commis le vol avec la complicité d’A. Sow, tandis que les trois autres mis en cause assuraient le transport et la dissimulation.



Des chefs d’inculpation lourds

Les cinq suspects seront poursuivis pour :



association de malfaiteurs ,

vol de bétail en réunion avec usage de moyens de transport ,

recel.

Ils doivent être déférés ce vendredi au tribunal de grande instance de Diourbel.

