Fin des fouilles dégradantes en prison : le Sénégal annonce une modernisation majeure dès 2026





Lors de l’examen du budget 2026 du ministère de la Justice, la députée Maïmouna Bousso a mis en lumière une avancée importante pour la protection de la dignité des personnes incarcérées. Elle a relayé les préoccupations de nombreux citoyens concernant les fouilles corporelles jugées dégradantes dans certains établissements pénitentiaires, une question à laquelle le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a apporté une réponse qualifiée de rassurante et constructive.



Le ministre a annoncé qu’à partir de 2026, un vaste programme de modernisation des outils de contrôle et de sécurité sera lancé dans les prisons sénégalaises. Ce projet a pour objectif de mettre fin aux fouilles manuelles intrusives grâce à l’introduction de technologies plus respectueuses de l’intégrité des personnes.



Le plan prévoit notamment l’achat de scanners corporels, de portiques détecteurs de métaux, de brouilleurs GSM et d’autres équipements destinés à renforcer la sécurité sans porter atteinte à l’intimité des détenus ou des visiteurs. Un budget de 2 milliards FCFA est dédié à cette acquisition, intégré dans un programme global de 6,288 milliards FCFA couvrant la période 2026-2028 et consacré à la sécurisation des maisons d’arrêt et de correction.



Pour Maïmouna Bousso, cette initiative marque un changement décisif : elle se félicite que ces pratiques jugées humiliantes soient appelées à disparaître à partir de 2026. Elle a également salué l’implication du président Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko, dont les priorités incluent la dignité humaine et la protection des droits fondamentaux au cœur de la réforme pénitentiaire.



Cette transformation s’inscrit dans un mouvement plus large visant à moderniser la justice, améliorer les conditions de détention, renforcer la sécurité, prévenir les abus et garantir un meilleur respect des droits des personnes incarcérées. Le lancement de ce programme constitue ainsi une étape clé vers un système pénitentiaire plus respectueux et conforme aux engagements du Sénégal en matière de droits humains.

