Mobilisation à Thiès : les employés des chemins de fer redonnent éclat à la gare

Rédigé le Vendredi 12 Décembre 2025 à 16:47 Rédigé par Lat Soukabé Fall

Ce vendredi, les Chemins de fer de Thiès ont été le théâtre d’une journée de nettoyage exceptionnelle, mobilisant l’ensemble du personnel de la gare et des équipes de maintenance. Dès les premières heures de la matinée, les travailleurs se sont attelés au nettoyage des rails, dégagement des débris et balayage des quais, armés de balais, pelles et chiffons.



Les wagons et les installations de la gare n’ont pas été en reste : les bancs, les guichets et les panneaux d’affichage ont été soigneusement astiqués, tandis que les espaces verts autour de la gare ont été débarrassés des feuilles mortes et déchets accumulés. L’objectif était double : offrir un cadre plus agréable et sécuriser les infrastructures pour les milliers de voyageurs qui transitent chaque jour par Thiès.



Les passagers présents ont salué cette initiative, certains exprimant leur surprise devant la propreté retrouvée des lieux. Pour le personnel, cette journée a également été l’occasion de renforcer la cohésion des équipes et de rappeler l’importance de la maintenance régulière pour garantir la sécurité ferroviaire.



Cette opération s’inscrit dans une série d’initiatives prévues par les Chemins de fer de Thiès visant à moderniser la gare et à sensibiliser le public à la propreté et au respect des infrastructures ferroviaires. Une belle illustration de l’engagement des travailleurs pour un service de qualité et un environnement agréable pour tous.